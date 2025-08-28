Інтерфакс-Україна
22:34 28.08.2025

Кількість підтверджених жертв російської нічної атаки Києва, ймовірно, зростатиме - КМВА

Кількість підтверджених жертв російської нічної атаки Києва, ймовірно, зростатиме, на основній локації удару продовжуються пошуково-рятувальні роботи, повідомив глава київської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На основній локації в Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи, продовжуватимуться всю ніч. Є люди, з якими немає звʼязку з часу атаки. Тому, на жаль, кількість підтверджених загиблих зростатиме. Вже відомо про 4 загиблих дітей, найменшій - лише два рочки", - написав він в телеграмі.

Робота рятувальників на більшості локацій завершена, зазначив він.

Загалом, внаслідок російської атаки на Київ пошкоджені 225 житлових будинків. Разом з нежитловою забудовою, гаражами, дворами і громадськими будівлями – пошкодження в усіх районах столиці.

До ліквідації наслідків протягом дня залучили майже 800 осіб, 162 одиниці техніки. ДСНС разом з комунальниками вивезли з місць пошкоджень понад 2060 кубів сміття та уламків.

"Райони доповіли, що вже нарахували понад 5400 (!) вибитих вікон та віконних блоків. Майже 4 тис. - в Голосіївському районі", - повідомив Ткаченко.

Протягом дня, зазначив глава МВА, розгорнуті штаби в Дарницькому, Голосіївському, Дніпровському районах. Також люди зверталися у Деснянському та Соломʼянському районах.

"На виплату 10 тис. грн отримали 548 заяв. 13 заяв постраждалі подали на виплату 40 тис. (+20 тис. щомісячно). Це кияни, чиє житло наразі непридатне для проживання. Разом відселення наразі потребують 23 родини, всім пропонуються варіанти, фонд для цього є", - розповів він, додавши, що завтра штаби продовжать роботу, районні держадміністрації комунікуватимуть, куди звертатися і що далі робити.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1645

Теги: #удар #обстановка #кмва

