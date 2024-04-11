Події

16:59 11.04.2024

РФ вдарила керованими авіабомбами по Сумській ТЕЦ

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Росіяни завдали авіаційного удару по ТЕЦ у м. Суми, за попередньою інформацією, люди не постраждали, на місці працюють відповідні служби, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 11 квітня після 16 години, ворог завдав авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ. На місці працюють усі необхідні служби. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки удару уточнюються", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер.

Також ворог обстріляв зі ствольної артилерії Есманську громаду Шосткинського району, внаслідок чого двоє людей дістали поранень різного ступеня тяжкості. Їх доправили до Глухівської лікарні.

Теги: #удар #тец #суми

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