Європарламент прибрав із голосування фінансування Ради: Поставте Україні Patriot

Європейський парламент підтримав пропозицію Гі Вергофстадта (Guy Verhofstadt) перенести голосування щодо фінансування Ради ЄС на наступну пленарну сесію, виставивши вимогу негайно поставити Україні системи протиповітряної оборони, зокрема, Patriot.

Виступаючи перед початком голосування в четвер у Брюсселі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту, Вергофстадт (Бельгія, група "Оновимо Європу", ліберали) сказав: "Мене так нудить від того, що відбувається в Україні. Нудить тому, що, як ви всі бачили, за останні 20 днів відбуваються численні напади росіян на звичайні міста України, лікарні, електростанції, багатоквартирні будинки. Я вважаю кричущим те, що Європа відчиняє двері для України, а Європейська рада навіть не здатна терміново ухвалити рішення про передання певної кількості протиракетних систем Україні".

Його виступ було перервано тривалими оплесками колег, після чого політики продовжив: "Загалом, пане президенте, і Боррель (високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель) сказав нам, що в Європі сто таких систем Patriot, і вони просять сім, щоб захистити свої міста. І ми, європейці, запрошуємо їх до Європейського Союзу, але не здатні це зробити".

У зв'язку з цим Вергофстадт запропонував зняти з порядку денного питання фінансування Ради доти, доки "Рада, яка може легко дійти згоди щодо цього, не проведе зустріч, щоб представити ці сім систем Patriot Україні".

Під час голосування за цю пропозицію 515 депутатів проголосувало "за", 62 - "проти", 20 утрималися. Загалом проголосували 597 депутатів.

Коментуючи це голосування, Вергофстадт на своїй сторінці в Х написав: "ТЕРМІНОВО - Парламент відмовляється погасити бюджет Ради доти, доки Європейська рада не ухвалить рішення підтримати Україну додатковими протиракетними системами Patriot!".