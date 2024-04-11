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10:34 11.04.2024

Україна потребує посилення ППО та допомоги США - посол Брінк

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Україна потребує посилення ППО та допомоги США - посол Брінк

В Україні є термінова необхідність в більшій кількості систем ППО, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Станом на 4:15 ранку по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, країна під загрозою безпілотників та ракет. На додаток до атак на українську інфраструктуру, минулого місяця від цих атак загинуло 600 цивільних осіб. Саме зараз є нагальна потреба у більшій кількості засобів ППО і нашій допомозі", - сказала Брінк, повідомляє пресслужба посольства США в телеграм-каналі.

Теги: #ппо #брінк_бріджит

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