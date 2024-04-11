Понад 200 рятувальників продовжують ліквідовувати наслідки нічного масованого обстрілу - очільник МВС

Фото: ДСНС

Понад 200 рятувальників з ночі працюють на місцях ліквідації наслідків масованого обстрілу, а також більше ніж сотня слідчих, криміналістів і вибухотехніків, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Рятувальники готові оперативно розгорнути мобільні генераторні станції. На базі пожежно-рятувальних частин і підрозділів поліції працюють Пункти незламності - з електроенергією та доступом до мережі. Поблизу місць ліквідації обстрілів може бути обмежений рух транспорту", - написав Клименко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що протягом кількох годин російські військові атакували п’ять регіонів України - били по критичній інфраструктурі.

По Харкову ворог випустив понад десять ракет, у деяких районах міста немає електропостачання. Ліквідація наслідків обстрілів триває також в Одеській, Львівській, Запорізькій та Київській областях. Залучено особовий склад і техніку ДСНС із сусідніх регіонів.

"На щастя, за оперативними даними, внаслідок сьогоднішньої атаки минулося без загиблих і потерпілих", - наголосив міністр.