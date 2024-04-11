Ювенальні прокурори: 542 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Понад 1831 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: станом на ранок 11 квітня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 542 дитини загинули і понад 1289 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомляє Офіс генпрокурора в четвер, найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 529, Харківській - 346, Херсонській - 149, Київській - 130, Дніпропетровській - 130, Запорізькій - 107, Миколаївській - 103.

9 квітня внаслідок обстрілу ворога м. Костянтинівка Донецької області загинув 12-річний хлопчик.

10 квітня через обстріл військами рф м. Чорноморськ Одеської області загинула жінка. Чорноморськ Одеської області - загинула 10-річна і постраждала 4-річна дівчинка.

10 квітня внаслідок обстрілу окупантами м. Липці Харківського району Харківської області загинула 13-річна дівчинка, поранення отримав 16-річний хлопчик.