Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, поранено дитину - Прокудін

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, поранено одну дитину, є також руйнування критичної та приватної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Білозерку, Придніпровське, Комишани, Антонівку, Садове, Улянівку, Микільське, Дудчани, Качкарівку, Осокорівку і місто Херсон", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 приватних будинків. Також було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, сільгосптехніку, приватний автомобіль і газопровід. Витік газу перекрито, пожежі та загроз немає.

Через російську агресію одна дитина отримала поранення.

Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України на території Херсонської області знищили 2 "Shahed-131/136", додав очільник ОВА.