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08:49 11.04.2024

Уночі РФ запустила по Україні понад 40 ракет і ще близько 40 ударних дронів по критичній інфраструктурі, лише частину вдалося збити

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Уночі РФ запустила по Україні понад 40 ракет і ще близько 40 ударних дронів по критичній інфраструктурі, лише частину вдалося збити

У ніч на 11 квітня Росія запустила по Україні понад 40 ракет і ще близько 40 ударних дронів по критичній інфраструктурі, лише частину з них вдалося збити, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний усім, хто зараз ліквідовує наслідки російської атаки, і кожному воїну нашої ППО, який уночі був на варті. Понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. Частину ракет і "шахедів" вдалося збити. На жаль, лише частину", - повідомив президент у телеграмі.

Зокрема, за словами Зеленського, російські терористи знову цілилися саме по об'єктах критичної інфраструктури.

"Був черговий підлий ракетний удар по Харкову і Харківській області. Мішенню стали також об'єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській", - написав він.

Як Зеленський зазначив, "кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО".

"Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "шахеди" битимуть не лише по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор", - наголосив він.

"Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не закривання очей і довгі дискусії", - додав президент.

 

 

 

Теги: #росія #ракетний_удар

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