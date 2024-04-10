Прокуратура відкрила справу за фактом загибелі чотирьох осіб унаслідок ракетного обстрілу Одеської області

Одеська обласна прокуратура почала досудове розслідування за фактом ракетного обстрілу транспортно-логістичної інфраструктури в Одеській області, внаслідок чого загинуло четверо осіб і ще поранено 14 людей, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За даними слідства, 10 квітня близько 18:20 збройні сили Росії завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки загинули 4 людини, серед яких 10-річна дівчинка, ще 14 - дістали поранення, їх госпіталізовано.

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Наразі огляд триває, на місці події працюють прокурори та слідчо-оперативна група.