Зеленський у розмові з новообраним прем'єром Ірландії наголосив на необхідності розпочати переговори щодо українсько-ірландської безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський під час розмови із Саймоном Гаррісом привітав його з обранням на посаду прем'єр-міністра Ірландії та подякував цій державі за незмінну підтримку України.

"Відзначив участь Ірландії в імплементації нашої Формули миру та запросив прем'єр-міністра відвідати Глобальний саміт миру, що відбудеться незабаром", - написав президент у телеграмі.

Також, як повідомив Зеленський, під час розмови з Гаррісом він наголосив на необхідності розпочати двосторонні переговори щодо українсько-ірландської угоди про безпеку в межах Вільнюської декларації "Великої сімки".