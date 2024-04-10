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19:49 10.04.2024

Зеленський у розмові з новообраним прем'єром Ірландії наголосив на необхідності розпочати переговори щодо українсько-ірландської безпекової угоди

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Зеленський у розмові з новообраним прем'єром Ірландії наголосив на необхідності розпочати переговори щодо українсько-ірландської безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський під час розмови із Саймоном Гаррісом привітав його з обранням на посаду прем'єр-міністра Ірландії та подякував цій державі за незмінну підтримку України.

"Відзначив участь Ірландії в імплементації нашої Формули миру та запросив прем'єр-міністра відвідати Глобальний саміт миру, що відбудеться незабаром", - написав президент у телеграмі.

Також, як повідомив Зеленський, під час розмови з Гаррісом він наголосив на необхідності розпочати двосторонні переговори щодо українсько-ірландської угоди про безпеку в межах Вільнюської декларації "Великої сімки".

 

Теги: #безпека #угода #ірландія

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