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19:37 10.04.2024

Понад 35 артистів, активістів, науковців закликають Конгрес США схвалити фінансування допомоги Україні

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Понад 35 артистів, активістів, науковців закликають Конгрес США схвалити фінансування допомоги Україні

Понад 35 артистів, активістів, науковців та інших людей звернулися до Конгресу США із закликом "вчинити правильно" і схвалити фінансування допомоги Україні.

Відповідне звернення опубліковано в колонці CNN Opinion.

"Разом ми закликаємо Конгрес вчинити правильно. Українці борються за своє існування. На території, яку Росія окупувала, вона катує українських громадян, викрадає українських дітей та вбиває українських лідерів. На території, до якої Росія може дотягнутися своєю зброєю, вона завдає ударів по цивільному населенню та рятувальникам. Російські ракети, безпілотники та бомби руйнують церкви та пам'ятники Голокосту. Російська окупація загрожує українським мусульманам, кримським татарам", - сказано у зверненні.

Також наголошується, що російські лідери відкрито заявляють, що їхня мета - руйнування української держави і знищення українців як народу. Крім того, російські пропагандисти майже щодня погрожують геноцидом. Також у тексті зазначено, що просто зараз Росія застосовує ракети і бомби, щоб "зруйнувати давнє і гарне місто Харків, де колись проживало 1,5 мільйона осіб, точно так само, як Росія зруйнувала Маріуполь, Алеппо і Грозний".

"Українці також борються за нашу безпеку і за свободу кожного. Чинячи опір російській диктатурі, вони показують, що демократія може захистити себе... Борючись поодинці з Росією, вони захищають Європу. Показавши, наскільки складні наступальні операції, українці знижують імовірність китайської війни в Тихому океані. Ведучи звичайну війну проти ядерної держави, вони знижують вірогідність розповсюдження ядерної зброї та ядерної війни", - зазначають артисти, активісти та науковці.

Також у тексті сказано, що українські Збройні сили захищають основні американські інтереси, і більшість американців та обраних представників це розуміють і хочуть допомогти Україні.

"Але ми підводимо українців. Минуло понад 470 днів відтоді, як Конгрес ухвалив закон про підтримку України. Це більша частина часу від російського вторгнення в лютому 2022 року. За період нашої бездіяльності Росія відновила свою армію. Вони готують новий наступ, перевіряють Україну на фронті та незаконно використовують хімічні речовини для витіснення українських солдатів з окопів. Якщо Росія прорветься, це буде наша вина", - йдеться у зверненні.

Також, на думку артистів та активістів, "те, що Америка має зробити для підтримки України, мінімально", і якщо США не зможуть виконати свої зобов'язання перед Україною, ніхто не повірить у їхню здатність підтримувати союзників у майбутньому.

"Україна може захистити себе і забезпечити стабільність у всьому світі. Однак якщо ми дозволимо Україні програти, ми накликаємо катастрофу для них і катастрофу для себе. Конгрес повернувся до сесії цього тижня. Часу мало, і нові небезпеки можуть з'явитися дуже швидко. Разом ми закликаємо Конгрес вчинити правильно - просто зараз. Підтримайте Україну" - йдеться у зверненні.

 

 

 

Теги: #сша #конгрес #звернення #допомога_україні

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