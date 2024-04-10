Німеччина передасть Україні близько 400 генераторів - посольство

Уряд Німеччини передасть Україні близько 400 генераторів, щоб допомогти в боротьбі з російською агресією, повідомляє посольство Німеччини в Києві.

"Нещодавні російські авіаудари зруйнували та пошкодили електростанції в Україні. Мільйони людей, особливо в Сумах і Харкові, залишилися тимчасово без електрики. Уряд Німеччини постачає > 400 генераторів, щоб зміцнити Україну в боротьбі з російською агресією", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.