Події

18:50 10.04.2024

Німеччина передасть Україні близько 400 генераторів - посольство

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Німеччина передасть Україні близько 400 генераторів - посольство

Уряд Німеччини передасть Україні близько 400 генераторів, щоб допомогти в боротьбі з російською агресією, повідомляє посольство Німеччини в Києві.

"Нещодавні російські авіаудари зруйнували та пошкодили електростанції в Україні. Мільйони людей, особливо в Сумах і Харкові, залишилися тимчасово без електрики. Уряд Німеччини постачає > 400 генераторів, щоб зміцнити Україну в боротьбі з російською агресією", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

Теги: #німеччина #допомога_україні

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