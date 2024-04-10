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16:40 10.04.2024

Законопроєкт про мобілізацію замість строкової служби вводить базову військову підготовку - нардеп

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Законопроєкт про мобілізацію замість строкової служби вводить базову військову підготовку - нардеп

Законопроєкт про мобілізацію (№10499), який Верховна Рада розглядає в другому читанні, пропонує ввести базову військову підготовку й виключає строкову службу, нагадала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Прибираємо строкову службу. Усі звільнені строковики переходять у мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років)", - написала Геращенко в телеграм-каналі в середу.

За словами народного депутата, законопроєкт замість строкової служби вводить базову загальновійськову підготовку; її проходження після мобілізації. Таку підготовку за бажанням можуть пройти особи до 25 років.

Геращенко наголосила, що місцеві державні органи, адміністрації згідно із законопроєктом зобов'язані брати участь у процесі мобілізації, а не сприяти їй, як передбачалося раніше в тексті законопроєкту.

Геращенко зазначила, що законопроєкт також передбачає під час дії воєнного стану можливість мобілізувати для потреб Збройних сил України транспортні засоби громадян, якщо вони володіють більш ніж одним транспортним засобом.

"Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку реєструють свій електронний кабінет військовозобов'язаного", - зазначила Геращенко.

За її словами, на період воєнного стану законопроєкт обмежує права військовозобов'язаних.

"Встановлюються тимчасові обмеження ухилянтів за позовом ТЦК (Територіального центру комплектування - ІФ-У) у праві керування транспортом, крім випадків, коли це позбавляє особу джерела засобів для існування", - наголосила народний депутат.

Вона також зазначила, що законопроєкт посилює участь національної поліції в мобілізації громадян.

За словами Геращенко, законопроєкт також запроваджує нові обов'язки для військовозобов'язаних, як-от проходження медогляду під час мобілізації, уточнення своїх даних у ТЦК і створення електронного кабінету військовозобов'язаного.

Водночас вона наголосила, що "мобілізувати в ЦНАПі (Центрі надання адміністративних послуг - ІФ-У) не можуть", а можуть лише уточнити дані.

Народний депутат також зазначила, що згідно із законопроєктом "військовозобов'язані зобов'язані постійно носити із собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану".

За її словами, законопроєкт запроваджує норми щодо прийняття на державну службу, щодо призначення на посаду прокурора тільки в разі, якщо проходив базову військову службу (крім непридатних). Відбір у поліцію теж здійснюватиметься тільки після проходження базової загальновійськової підготовки.

Теги: #законопроект #мобілізація

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