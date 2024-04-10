Нацполіція ідентифікувала російського військового, який заради розваги розстріляв чоловіка в Бучі під час окупації

Співробітники Національної поліції України ідентифікували особу та повідомили про підозру військовому РФ, який під час окупації м. Бучі Київської області заради розваги розстріляв чоловіка, повідомляє Нацполіція України.

У повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в середу зазначено, що в березні 2022 року російські війська окупували територію Бучі й розпочали допити й обшуки в місцевих жителів, які надавали допомогу ЗСУ. Щоб уникнути репресій, цивільні мешканці були змушені переховуватись у підвалах.

"Під час чергового рейду містом один з окупантів прийшов у таку схованку на цокольному поверсі житлового будинку на вулиці Яблунській. Увірвавшись туди, він почав погрожувати беззбройним мирним мешканцям автоматами та наказав одному з них - 46-річному місцевому мешканцю - зібрати всі мобільні телефони присутніх і винести їх на вулицю для перевірки", - зазначено в повідомленні.

У Нацполіції інформують, що в момент, коли чоловік виконав вказівку, російський військовий розстріляв його з вогнепальної зброї.

"Після цього окупант кинув у підвал з людьми гранату, внаслідок чого тіло загиблого було понівечене, інші дивом не постраждали", - уточнюється в повідомленні.

Слідчі Нацполіції ідентифікували особу окупанта. "Ним виявився 22-річний російський військовослужбовець із Бурятії, навідник четвертої десантно-штурмової роти БТГр №2 зі складу 234-го десантно-штурмового полку військової частини №74268 76-ї десантно-штурмової дивізії", - повідомляють у Нацполіції.