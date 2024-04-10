Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром національної оборони Литви, який прибув до Києва

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом у межах його першого закордонного візиту на цій посаді.

Як повідомляє пресслужба президента в середу, "глава Української держави подякував за всебічну допомогу Литви й готовність підтримувати Україну до перемоги. Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшого лідерства Литви в міжнародній коаліції з розмінування та розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості"

"Дякую за вашу підтримку, за все, що ви робите від початку повномасштабної війни. Знаю, що наші команди працюють над документом щодо безпекових гарантій. Очікуємо, що він закладе нове підґрунтя для посилення захисту наших держав", - сказав президент.

Як повідомляється, під час зустрічі Зеленський наголосив, що українці особливо вдячні за фінансовий внесок Литви в реалізацію чеської ініціативи щодо купівлі артилерійських боєприпасів і за виділення коштів для партії дронів. "Для України надзвичайно важливе, наголосив глава держави, ухвалення країнами-партнерами рішень щодо своєчасного й безперешкодного постачання вкрай необхідних видів техніки, озброєння та боєприпасів", - зазначено в повідомленні.

Під час зустрічі також обговорили подальшу всебічну підтримку з боку Литви, зокрема щодо підготовки українських військовослужбовців і реалізації реабілітаційних програм для поранених захисників.