Події

15:14 10.04.2024

Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром національної оборони Литви, який прибув до Києва

1 хв читати
Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром національної оборони Литви, який прибув до Києва

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новопризначеним міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом у межах його першого закордонного візиту на цій посаді.

Як повідомляє пресслужба президента в середу, "глава Української держави подякував за всебічну допомогу Литви й готовність підтримувати Україну до перемоги. Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшого лідерства Литви в міжнародній коаліції з розмінування та розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості"

"Дякую за вашу підтримку, за все, що ви робите від початку повномасштабної війни. Знаю, що наші команди працюють над документом щодо безпекових гарантій. Очікуємо, що він закладе нове підґрунтя для посилення захисту наших держав", - сказав президент.

Як повідомляється, під час зустрічі Зеленський наголосив, що українці особливо вдячні за фінансовий внесок Литви в реалізацію чеської ініціативи щодо купівлі артилерійських боєприпасів і за виділення коштів для партії дронів. "Для України надзвичайно важливе, наголосив глава держави, ухвалення країнами-партнерами рішень щодо своєчасного й безперешкодного постачання вкрай необхідних видів техніки, озброєння та боєприпасів", - зазначено в повідомленні.

Під час зустрічі також обговорили подальшу всебічну підтримку з боку Литви, зокрема щодо підготовки українських військовослужбовців і реалізації реабілітаційних програм для поранених захисників.

Теги: #литва #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:22 10.04.2024
Міністр оборони Литви обіцяє, що допомога його країни Україні буде ще більшою: Ми шукатимемо всі шляхи й можливості

Міністр оборони Литви обіцяє, що допомога його країни Україні буде ще більшою: Ми шукатимемо всі шляхи й можливості

15:47 10.04.2024
Зеленський: Кілька десятків ППО і достатня кількість сучасних винищувачів - і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб для українських міст

Зеленський: Кілька десятків ППО і достатня кількість сучасних винищувачів - і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб для українських міст

11:16 10.04.2024
Зеленський: Ідея віддати території Росії за мир - примітивна

Зеленський: Ідея віддати території Росії за мир - примітивна

17:40 09.04.2024
Харків має отримати легші графіки відключення електроенергії - Зеленський

Харків має отримати легші графіки відключення електроенергії - Зеленський

16:35 09.04.2024
Зеленський ознайомився із ситуацією в зоні відповідальності ОУВ "Харків" і вручив нагороди захисникам України

Зеленський ознайомився із ситуацією в зоні відповідальності ОУВ "Харків" і вручив нагороди захисникам України

19:58 08.04.2024
У Білопіллі на Сумщині триває рятувальна операція

У Білопіллі на Сумщині триває рятувальна операція

18:17 08.04.2024
На нараді в Зеленського визначили терміни зменшення дефіциту електроенергії в Харкові

На нараді в Зеленського визначили терміни зменшення дефіциту електроенергії в Харкові

17:14 08.04.2024
На засіданні Ставки в понеділок основним питанням був Харків - Зеленський

На засіданні Ставки в понеділок основним питанням був Харків - Зеленський

15:43 07.04.2024
Зеленський обговорив підтримку України у світі з амбасадорами платформи UNITED24 і запросив їх на саміт до річниці заснування платформи

Зеленський обговорив підтримку України у світі з амбасадорами платформи UNITED24 і запросив їх на саміт до річниці заснування платформи

15:18 07.04.2024
Зеленський обговорив із главами СБУ, ГУР, МВС російські удари по Харкову: готуємо відповідь для ворога - дуже конкретну і справедливу

Зеленський обговорив із главами СБУ, ГУР, МВС російські удари по Харкову: готуємо відповідь для ворога - дуже конкретну і справедливу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Троє людей, зокрема дитина, загинули внаслідок обстрілу Липців - Синєгубов

Зеленський: Кілька десятків ППО і достатня кількість сучасних винищувачів - і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб для українських міст

Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про відповідальність за порушення військового обліку

Енергетики повернули світло повністю знеструмленому Миколаєву та в області - майже 200 населеним пунктам

РФ повторно вдарила по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини, масштаби ушкоджень уточнюють - Сили оборони півдня

ОСТАННЄ

Центр протидії дезінформації: Питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному

Законопроєкт про мобілізацію замість строкової служби вводить базову військову підготовку - нардеп

Нацполіція ідентифікувала російського військового, який заради розваги розстріляв чоловіка в Бучі під час окупації

ДБР затримало голову і секретаря громади в Дніпропетровській області, які хотіли нажитися на переселенцях

Троє людей, зокрема дитина, загинули внаслідок обстрілу Липців - Синєгубов

Окупанти обстріляли Харківщину, виникла пожежа, під завалами можуть бути люди - Синєгубов

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України з безпілотниками та засобами для розмінування

ВР має намір дозволити призивати на військову службу засуджених осіб

Законопроєкт про мобілізацію містить нові підстави для звільнення з військової служби - Геращенко

ДБР розпочне розслідування можливого перешкоджання журналістській діяльності "Слідства.Інфо" після отримання матеріалів від Офісу генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА