Україна слідом за Канадою ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю

Верховна Рада в середу ратифікувала подану урядом оновлену Угоду про вільну торгівлю з Канадою (CUFTA), Сенат якої остаточно ратифікував її 19 березня.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, ратифікацію підтримали 317 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою підписали президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 23 вересня 2023 року під час візиту глави української держави до Канади.

За словами першої віцепрем'єрки - міністерки економіки України Юлії Свириденко, ця угода є однією з найсучасніших у світі. Зокрема, її текст побудовано на стандартах Угоди про вільну торгівлю Канади, США та Мексики й Угоди про Транстихоокеанське партнерство, до якої Україна готується долучитися.

"Вона передбачає лібералізацію ринку послуг за негативним списком. Тобто коли дозволено все, щодо чого немає застережень, прописаних в угоді", - зазначила перша віцепрем'єрка.

Вона додала, що захист інвестицій посилиться новими комплексними і сучасними інструментами.

Крім цього, завдяки угоді працівники українських компаній, які надаватимуть послуги в Канаді, зможуть за спрощеними і розширеними умовами вирушити на тимчасовий в'їзд до Канади, зазначила Свириденко.

Оновлений документ також розширює можливості цифрової торгівлі між Україною та Канадою, а для товарів, що експортуються до Канади без мита, можна буде використовувати компоненти з ЄС, Британії, Ізраїлю, що розширить залучення України до глобальних ланцюгів постачань, вказала на інші переваги перша віцепрем'єрка.