Події

13:28 10.04.2024

Рада запросила військове керівництво на розгляд законопроєкту про мобілізацію

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Рада запросила військове керівництво на розгляд законопроєкту про мобілізацію

Народні депутати запросили військове керівництво на засідання Верховної Ради на розгляд законопроєкту про мобілізацію.

На пленарному засіданні в середу Верховна Рада запросила головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича і командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля на засідання до Верховної Ради. За таке рішення на пленарному засіданні проголосували 315 народних депутатів.

Як повідомлялося, у середу Верховна Рада розгляне в другому читанні законопроєкт про мобілізацію.

Водночас Рада не підтримала пропозицію запросити на засідання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра оборони Рустема Умєрова.

Онлайн-трансляцію засідання на Youtube і в соціальній мережі TikTok веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Теги: #рада #засідання #військові

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