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12:26 10.04.2024

Рада почала розглядати в другому читанні законопроєкт про мобілізацію

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Рада почала розглядати в другому читанні законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту про мобілізацію на пленарному засіданні в середу, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Починаємо розгляд мобілізаційного законопроєкту", - написав Гончаренко в телеграмі в середу.

Він веде пряму трансляцію засідання парламенту в соціальній мережі Тік-Ток.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки у вівторок рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт №10449 про внесення до деяких законів змін, що стосуються окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, в другому читанні та в цілому.

На прохання Кабміну, ініційоване керівництвом ЗСУ та Міноборони, комітет вилучив із тексту законопроєкту розділ про демобілізацію. Кабінет Міністрів розробить законопроєкт про демобілізацію і винесе його на розгляд Верховної Ради.

Верховна Рада 7 лютого прийняла в першому читанні законопроєкт №10449.

До другого читання законопроєкту внесено понад 4 тисячі поправок.

 

Теги: #мобілізація #законопроєкт

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