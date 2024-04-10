Армія РФ минулої доби обстріляла Миколаївський та Очаківський райони з артилерії, атакувала безпілотниками

Російські окупаційні війська протягом минулої доби обстрілювали Миколаївський і Очаківський райони Миколаївської області з артилерії та піддавали атакам безпілотниками, 12 безпілотників збито, проте є пошкодження інфраструктури, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у середу.

"Учора, 9 квітня, о 09:58 ворог наносив артилерійські обстріли по м. Очаків Очаківської громади... Крім того, вночі, 10 квітня, о 02:16 у м. Очаків Очаківської громади попередньо в результаті збиття ворожого БПЛА типу "Shahed 131/136" виникла пожежа на рекреаційному об'єкті, яку було оперативно ліквідовано", - написав Кім у телеграм-каналі.

Також, за інформацією очільника ОВА, вночі, 10 квітня, о 03:00 унаслідок влучання ворожих БПЛА типу "Shahed 131/136" пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в Миколаївському районі.

"Введено аварійні відключення, ведуться роботи з відновлення", - повідомив Кім.

Він уточнив, що за всіма прецедентами постраждалих не зафіксовано.