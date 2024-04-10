ППО знищила 14 ударних БПЛА та дві ракети Х-59

Російські окупанти вночі атакували Україну 17-ма "шахедами", ППО знищила 14 із них, а також дві крилаті ракети Х-59, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ вранці в середу.

"Уночі 10 квітня 2024 року ворог атакував 17-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" і однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Одещині та 14 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" на Одещині та Миколаївщині.

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби, додали в Повітряних силах.