10 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 777 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 777 RUSSIAN AGRESSION

10 квітня відзначають Міжнародний день братів і сестер, Всесвітній день гомеопатії, Всесвітній день ягуара, День народження шпильки.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зинона, Олександра, Феодора і 33.

Всесвітній день гомеопатії

Гомеопатичні принципи були розроблені німецьким лікарем Самюелем Ганеманом у 1796 році. Гомеопатію вважають альтернативною медициною, сутність якої полягає в лікуванні захворювань методами, що викликають ці захворювання у здорової людини, подібного подібним.

Міжнародна медична гомеопатична ліга розташована в Нідерландах: створили її 1925 року, зараз до неї входять близько 70 країн світу. Гомеопатію особливо люблять британці, вони активно досліджують цей вид медицини. Україна підтримує загальноєвропейську позицію: немає наукових підтверджень щодо користі гомеопатичного лікування. Традиційна медицина прирівнює гомеопатію до плацебо.

Міжнародний день братів і сестер

Брат чи сестра, нарівні з батьками, є найближчими людьми в житті.

Для засновниці Міжнародного дня братів і сестер американки Клаудії Еварт її брат Алан і сестра Лізетт були саме такими. Клаудія була наймолодшою донькою в сім'ї, тож старша сестра навчила її плавати, готувати печиво, робити зачіски та ще безлічі корисних і цікавих речей. Брат, старший за неї на п'ять років, був скаутом, тож заохочував молодшу сестру до походів і навчав виживанню в природних умовах, а одного разу врятував їй життя, швидко зорієнтувавшись під час дорожньої аварії.

На жаль, Алан і Лізетт обидва загинули в молодому віці в результаті нещасних випадків. Теплі спогади про них викликали у Клаудії ідею створити окрему традицію, присвячену вшануванню всіх братів і сестер. Датою було обрано 10 квітня - день народження Лізетт. Незабаром було засновано Фонд дня братів і сестер і подано відповідне звернення до Білого Дому. З боку президента і губернаторів 49 американських штатів свято отримало визнання, а з роками воно стало популярним у всьому світі.

Міжнародний день шпильки

Шпильку створив інженер Волтер Гант з Америки в 1849 році. Конструкція вважається безпечною, оскільки захищає людину від раптового уколу.

Всесвітній день ягуара

Важливе природоохоронне та екологічне свято. Головна його мета полягає в поширенні інформації про цих тварин і проблеми, з якими вони щодня стикаються через діяльність людини.

Ще цього дня:

1972 - Підписано Конвенцію про заборону біологічної зброї;

1990 - Том Вейтс виграє справу у виробника чипсів, компанії Doritos Chips, яка використовувала у своїй рекламі голос, схожий на специфічний голос співака;

1992 - У Запоріжжі відкривають перший фестиваль мистецтв "Козацькому роду немає переводу";

2019 - Уперше в історії вчені зробили фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87).

Церковне свято

День пам'яті мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зинона, Олександра, Феодора і 33 інших. Вони жили в Африці в III столітті і постраждали за віру.

Імператор Фортунат влаштував гоніння на християн. Коли їх схопили, і вони побачили знаряддя тортур, багато хто з них відрікся від віри. Але ці люди твердо стояли на своєму, за що і були вбиті.

Іменини: Олександр, Максим, Терентій, Яків, Федір.