Викривач стверджує, що в літаку 787 Dreamliner компанії Boeing є недоліки

Федеральне авіаційне управління (FAA) заявило, що проводять розслідування щодо компанії Boeing після того, як викривач неодноразово висловлював побоювання з приводу двох моделей широкофюзеляжних літаків і стверджував, що компанія вжила проти нього заходів у відповідь, повідомляє CNN.

Викривач Сем Салехпур, інженер компанії Boeing, стверджує, що під час виробництва літаків 777 і 787 Dreamliner компанія Boeing використовувала скорочення витрат, і що в міру старіння літаків ризики можуть стати катастрофічними. Першою про скаргу викривача повідомила газета New York Times.

У вівторок Салехпур заявив, що його скарга порушує "дві проблеми якості, які можуть різко скоротити термін служби літаків".

"Я роблю це не тому, що хочу, щоб Boeing зазнала невдачі, а тому, що хочу, щоб вона досягла успіху і запобігла аваріям", - сказав Салехпур журналістам у вівторок під час телефонної конференції. "Правда в тому, що Boeing не може продовжувати працювати так, як зараз. Я вважаю, що вона повинна працювати трохи краще".

FAA допитала Салехпура в рамках свого розслідування, повідомила його адвокат Ліза Бенкс. У FAA заявили, що розслідують усі скарги інформаторів.

"Добровільне інформування без страху репресій - найважливіший компонент авіаційної безпеки", - заявили в FAA. "Ми наполегливо рекомендуємо всім працівникам авіаційної галузі ділитися інформацією".

Підкомітет Сенату також розгляне ці проблеми на слуханнях наступного тижня.

Компанія Boeing не стала одразу ж коментувати заяви про 777, але оскаржила побоювання Салехпура з приводу 787.

"Ці твердження про структурну цілісність 787 неточні і не відображають всебічну роботу, виконану Boeing для забезпечення якості та довгострокової безпеки літака", - йдеться в заяві компанії.

Салехпур заявив, що в компанії Boeing його "проігнорували і в кінцевому підсумку перевели з програми 787 у програму 777".

У своїй новій ролі Салехпур заявив, що виявив неякісну роботу з вирівнювання деталей кузова, а також тиск на інженерів з метою отримання дозволу на роботу, яку вони ще не перевірили.

Загалом, за словами Салехпура, проблеми стосуються понад 400 літаків 777 і 1000 літаків 787.

Акції Boeing (BA) у вівторок впали на 2%.