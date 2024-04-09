Профільний комітет Ради виключив положення про демобілізацію та ротацію з урядового законопроєкту про мобілізацію

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони виключив положення про демобілізацію та ротацію військовослужбовців з урядового законопроєкту про мобілізацію, який готується до другого читання, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в комітеті.

Як повідомляється, виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"У листі до міністра оборони Рустема Умєрова... Сирський наголошує на необхідності невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації", - йдеться в повідомленні на сайті Української правди.

На думку Сирського, внесені народними депутатами правки потребують окремого, більш ретельного аналізу та вивчення. У зв'язку з цим Сирський запропонував "питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті".

Як повідомляється, обговорення питання відбулося на засіданні Кабміну 9 квітня.

Агентство "Інтерфакс-Україна" не має в своєму розпорядженні підтвердженням цієї інформації з офіційних джерел.