Кількість поранених унаслідок авіаудару по Костянтинівці збільшилася до 3 осіб, під завалами може бути дитина - ДСНС

Кількість поранених унаслідок авіаудару по Костянтинівці зросла до трьох, під завалами, можливо, перебувають ще дві людини, серед них - дитина, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні ворог завдав авіаудару по житловому сектору м. Костянтинівка Краматорського району. Щонайменше одна людина загинула, троє поранені. На місці події рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблого чоловіка 1964 р. н.", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у вівторок.

Раніше повідомлялося про одного загиблого й двох поранених унаслідок авіаудару.

Як повідомляє ДСНС, за попередньою інформацією, під завалами, можливо, перебувають ще дві людини, з яких одна дитина. "Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають, але через загрозу повторних обстрілів рятувальникам доводиться постійно їх призупиняти заради безпеки особового складу", - зазначено в повідомленні.

Також працівники ДСНС ліквідували загоряння у двоповерховому житловому будинку. Загалом унаслідок обстрілу зазнали пошкоджень 27 приватних житлових будинків, три багатоповерхівки, два інфраструктурні об'єкти та адмінбудівля.