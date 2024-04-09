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14:57 09.04.2024

Шмигаль доручив розробити оновлену постанову про бронювання

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Шмигаль доручив розробити оновлену постанову про бронювання

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів і підприємств критичної інфраструктури.

"Обороноздатність - пріоритет номер один. Щотижня ухвалюємо рішення, які посилюють нашу державу. Водночас розуміємо, що ефективна оборона - це синергія зусиль фронту й тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення необхідна працююча економіка та інфраструктура", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, одним із ключових питань у цьому напрямі є справедливе та раціональне бронювання військовозобов'язаних, працівників підприємств, які справді критично важливі.

"Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій. Тому доручаю профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів і підприємств критичної інфраструктури", - заявив Шмигаль.

За його словами, потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб "ні у військових, ні в суспільства не виникало жодних запитань, чому ті чи інші люди заброньовані в нашій державі".

Як повідомлялося, Мінкультури підтвердило телеканалам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини", статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Мінспорту надало у 2023-2024 роках Українській асоціації футболу (УАФ), а також футбольним клубам "Кривбас", "Дніпро-1", "Динамо Київ", "Оболонь", "Шахтар" статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Теги: #обороноздатність #шмигаль

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