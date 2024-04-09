Події

12:41 09.04.2024

В Україні функціонують понад 200 університетів для пенсіонерів і людей передпенсійного віку - Мінсоцполітики

1 хв читати

В Україні функціонують понад 200 університетів третього віку для пенсіонерів і людей передпенсійного віку, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Саме завдяки програмі "Університети третього віку" пенсіонери та люди передпенсійного віку можуть опанувати нові знання. Приміром, цифрові навички або іноземні мови", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на заступницю міністра Уляну Токарєву.

За її словами, в Україні діють понад 200 таких закладів і лише у 2023 році понад 23 тис. осіб пройшли відповідне навчання.

"Програма досить ефективна для підтримки людей похилого віку. По-перше, саме там охочі можуть отримати важливі цифрові навички, є громади, де викладаються курси іноземних мов для старших людей", - додала вона.

Теги: #мінсоцполітики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:49 09.04.2024
У "Дії" з'явилася можливість оформити довідки переселенців і грошову допомогу одразу на всю сім'ю в одній заяві

У "Дії" з'явилася можливість оформити довідки переселенців і грошову допомогу одразу на всю сім'ю в одній заяві

11:17 28.03.2024
Мінсоцполітики розробило проєкт демографічної стратегії України до 2040 року

Мінсоцполітики розробило проєкт демографічної стратегії України до 2040 року

10:26 14.02.2024
Автоматизована система реєстрації гумдопомоги довела свою ефективність - Мінсоцполітики

Автоматизована система реєстрації гумдопомоги довела свою ефективність - Мінсоцполітики

13:50 02.02.2024
Мінсоцполітики спростовує інформацію про блокування карток пенсіонерів через відсутність руху коштів на них

Мінсоцполітики спростовує інформацію про блокування карток пенсіонерів через відсутність руху коштів на них

12:16 17.01.2024
Міністр соцполітики закликає українців, які працюють за кордоном, користуватися сервісом добровільних внесків пенсійного страхування

Міністр соцполітики закликає українців, які працюють за кордоном, користуватися сервісом добровільних внесків пенсійного страхування

12:08 17.01.2024
Мінсоцполітики виступає за допомогу малозабезпеченим сім'ям, у яких є працездатні особи, що не сплачували ЄСВ

Мінсоцполітики виступає за допомогу малозабезпеченим сім'ям, у яких є працездатні особи, що не сплачували ЄСВ

10:29 12.01.2024
Мінсоцполітики запустило дашборд моніторингу ключових показників ввезення та обліку гуманітарної допомоги

Мінсоцполітики запустило дашборд моніторингу ключових показників ввезення та обліку гуманітарної допомоги

20:43 04.01.2024
Мінсоцполітики затвердило скоригований вміст "Пакунка малюка"

Мінсоцполітики затвердило скоригований вміст "Пакунка малюка"

20:13 26.12.2023
ТЧХУ долучилося до проєкту Мінсоцполітики із соцадаптації ветеранів

ТЧХУ долучилося до проєкту Мінсоцполітики із соцадаптації ветеранів

11:24 29.11.2023
В Україні виготовляють 2 тис. протезів нижніх кінцівок і 200 протезів верхніх кінцівок на місяць - Мінсоцполітики

В Україні виготовляють 2 тис. протезів нижніх кінцівок і 200 протезів верхніх кінцівок на місяць - Мінсоцполітики

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Більша частина європейців бажає бачити Україну наступним членом ЄС - опитування

Керівник Департаменту війни: Відомо про 54 українських військовополонених, страчених російськими військовими

Україна і Польща здійснили обшуки у справі про закупівлю озброєння за завищеними цінами - НАБУ

За атакою безпілотниками авіацентру в російському Борисоглібську стоїть ГУР - джерело

На Полтавщині кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару зросла до 12, одна людина загинула, двох вдалося врятувати

ОСТАННЄ

У Києві трьох учасників групи підозрюють у заволодінні 5 млн грн пожертв, які збирали нібито на потреби дітей - прокуратура

Голова ВЛК Чернігівщини за хабарі знімав ухилянтів із військового обліку

Більша частина європейців бажає бачити Україну наступним членом ЄС - опитування

Туреччина запровадила обмеження на експорт до Ізраїлю до припинення вогню в Секторі Гази

Керівник Департаменту війни: Відомо про 54 українських військовополонених, страчених російськими військовими

Україна і Польща здійснили обшуки у справі про закупівлю озброєння за завищеними цінами - НАБУ

Найближчими днями в Україні буде тепла погода, без опадів, лише в четвер у Карпатах невеликий дощ - Укргідрометцентр

Карандєєв про бронювання працівників медіа: ЗМІ є джерелом правдивої інформації та опорою національної безпеки

47% опитаних українців довіряють даним соціологічних організацій, які вже давно працюють - КМІС

Поховання і дим від крематорію Національного військового меморіального кладовища не забруднюватимуть довкілля - Мінветеранів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА