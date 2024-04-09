В Україні функціонують понад 200 університетів для пенсіонерів і людей передпенсійного віку - Мінсоцполітики

В Україні функціонують понад 200 університетів третього віку для пенсіонерів і людей передпенсійного віку, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Саме завдяки програмі "Університети третього віку" пенсіонери та люди передпенсійного віку можуть опанувати нові знання. Приміром, цифрові навички або іноземні мови", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на заступницю міністра Уляну Токарєву.

За її словами, в Україні діють понад 200 таких закладів і лише у 2023 році понад 23 тис. осіб пройшли відповідне навчання.

"Програма досить ефективна для підтримки людей похилого віку. По-перше, саме там охочі можуть отримати важливі цифрові навички, є громади, де викладаються курси іноземних мов для старших людей", - додала вона.