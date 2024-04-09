Події

09:10 09.04.2024

На Полтавщині кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару зросла до 12, одна людина загинула, двох вдалося врятувати

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На Полтавщині кількість постраждалих унаслідок учорашнього ракетного удару зросла до 12, одна людина загинула, двох вдалося врятувати

У Полтавській області в результаті вчорашнього ракетного удару загинула одна людина, двох було врятовано, загалом постраждалих - 12, уточнив наслідки атаки міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у вівторок уранці.

"Окупанти завдали ракетного удару вчора увечері по двоповерховому багатоквартирному будинку, де проживали близько 30 людей. Підрозділи ДСНС врятували 2 людини, психологи Національної поліції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям. На жаль, одна людина загинула ще 12 постраждали. Серед них – 2 дитини", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Крім цього, через ракетний удар пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий і близько десятка автомобілів.

Рятувальна операція тривала понад три години.

За словами Клименка, цієї ночі на Полтавщині працювали майже 100 рятувальників.

 

Теги: #постраждалі #полтавська_область #обстріли

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