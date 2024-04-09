Силами ППО знищено 20 із 20 "Shahed-131/136", які атакували Україну вночі

Силами протиповітряної оборони знищено 20 із 20 "Shahed-131/136", які атакували Україну вночі, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у вівторок уранці.

"Вночі 9 квітня 2024 року російські окупанти атакували 20 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда - Крим, Приморсько-Ахтарськ - рф, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини", - написано в його телеграм-каналі.

"У результаті протиповітряного бою збито всі 20 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях", - зазначається в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.