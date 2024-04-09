У Львівській області працює ППО - Козицький
У Львівській області працює ППО, повідомив у телеграм каналі начальник ЛОВА Максим Козицький.
Раніше повідомлялося про те, що група ворожих безпілотників рухається територією області.
У Львівській області працює ППО, повідомив у телеграм каналі начальник ЛОВА Максим Козицький.
Раніше повідомлялося про те, що група ворожих безпілотників рухається територією області.
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