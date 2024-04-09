Події

03:56 09.04.2024

У Львівській області працює ППО - Козицький

1 хв читати
У Львівській області працює ППО - Козицький

У Львівській області працює ППО, повідомив у телеграм каналі начальник ЛОВА Максим Козицький.

Раніше повідомлялося про те, що група ворожих безпілотників рухається територією області.

Теги: #україна #ппо #львівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:57 09.04.2024
Силами ППО знищено 20 із 20 "Shahed-131/136", які атакували Україну вночі

Силами ППО знищено 20 із 20 "Shahed-131/136", які атакували Україну вночі

02:44 09.04.2024
США не можуть залишатися осторонь боротьби України з Росією - гендиректор JPMorgan Chase

США не можуть залишатися осторонь боротьби України з Росією - гендиректор JPMorgan Chase

01:37 09.04.2024
РФ вночі знову атакує Україну кількома групами "Шахедів" - Повітряні сили ЗСУ

РФ вночі знову атакує Україну кількома групами "Шахедів" - Повітряні сили ЗСУ

00:59 09.04.2024
У Сумській області за минулий день через обстріли загинув один мешканець, шість дістали поранення

У Сумській області за минулий день через обстріли загинув один мешканець, шість дістали поранення

23:56 08.04.2024
До десяти збільшилася кількість постраждалих унаслідок вечірнього удару по Полтавській області

До десяти збільшилася кількість постраждалих унаслідок вечірнього удару по Полтавській області

23:50 08.04.2024
Росія попросила Казахстан про 100 тис. тонн бензину про запас

Росія попросила Казахстан про 100 тис. тонн бензину про запас

23:24 08.04.2024
Генконсульство України в Торонто закликає скасувати участь росіян у турнірі ФІДЕ

Генконсульство України в Торонто закликає скасувати участь росіян у турнірі ФІДЕ

23:11 08.04.2024
Кабмін відновив держпрограму компенсації купівлі вітчизняної сільгосптехніки - Свириденко

Кабмін відновив держпрограму компенсації купівлі вітчизняної сільгосптехніки - Свириденко

22:45 08.04.2024
На Полтавщині внаслідок ворожого удару по житловому будинку одна людина загинула, 5 травмованих, зокрема 3 дітей

На Полтавщині внаслідок ворожого удару по житловому будинку одна людина загинула, 5 травмованих, зокрема 3 дітей

22:08 08.04.2024
Сунак і Макрон обговорили збільшення поставок боєприпасів і засобів ППО для ЗСУ

Сунак і Макрон обговорили збільшення поставок боєприпасів і засобів ППО для ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Силами ППО знищено 20 із 20 "Shahed-131/136", які атакували Україну вночі

На Полтавщині внаслідок ворожого удару по житловому будинку одна людина загинула, 5 травмованих, зокрема 3 дітей

У Білопіллі на Сумщині триває рятувальна операція

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинули три людини, вісім поранені - Федоров

На нараді в Зеленського визначили терміни зменшення дефіциту електроенергії в Харкові

ОСТАННЄ

Війська РФ за добу здійснили чотири ракетних і 97 авіаударів, а також понад 90 обстрілів із РСЗВ

9 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Газу в'їхало понад 400 вантажівок із гуманітарною допомогою - ЦАХАЛ

Канада зобов'язується збільшити витрати на оборону під тиском США - ЗМІ

Окупанти ввечері завдали удару по цивільній інфраструктурі Полтавської громади

У ПОЛТАВСЬКІЙ ГРОМАДІ БУЛО ЧУТИ ЗВУК ВИБУХУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Дату початку операції в Рафаху визначено

Повідомлено про підозру у вбивстві співробітника УДО, який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера - Офіс генпрокурора

У Білопіллі на Сумщині триває рятувальна операція

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження ворога - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА