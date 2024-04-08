Події

22:45 08.04.2024

На Полтавщині внаслідок ворожого удару по житловому будинку одна людина загинула, 5 травмованих, зокрема 3 дітей

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На Полтавщині внаслідок ворожого удару по житловому будинку одна людина загинула, 5 травмованих, зокрема 3 дітей

 Унаслідок ворожого удару по житловому будинку одна людина загинула, попередньо, 5 осіб зазнали травм, зокрема троє дітей, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у понеділок увечері.

"Важкий вечір для Полтавщини. На жаль, унаслідок ворожого удару по цивільному будинку одна людина загинула. За попередньою інформацією, травмовано п'ятеро осіб, із них троє дітей. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

"Частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків", - додав Пронін.

Раніше голова ОВА повідомив, що російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Полтавської громади.

Теги: #україна #удар #полтавська_область

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