Сунак і Макрон обговорили збільшення поставок боєприпасів і засобів ППО для ЗСУ

Сьогодні вдень, 8 квітня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляється на сайті британського уряду.

"Що стосується України, прем'єр-міністр і президент погодилися з важливістю активізації зусиль, спрямованих на те, щоб позбавити Росію перемоги в її агресивній війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема збільшення поставок боєприпасів, безпілотників і засобів ППО для Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лідери з нетерпінням чекають на майбутню зустріч Європейського політичного співтовариства, яка відбудеться у Великій Британії, і зобов'язалися працювати разом для проведення успішного саміту, який вирішуватиме низку спільних європейських пріоритетів, включно із захистом України, розвитком співробітництва у сфері штучного інтелекту та спільними зусиллями у боротьбі з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.