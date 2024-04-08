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22:08 08.04.2024

Сунак і Макрон обговорили збільшення поставок боєприпасів і засобів ППО для ЗСУ

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Сунак і Макрон обговорили збільшення поставок боєприпасів і засобів ППО для ЗСУ

 Сьогодні вдень, 8 квітня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляється на сайті британського уряду.

"Що стосується України, прем'єр-міністр і президент погодилися з важливістю активізації зусиль, спрямованих на те, щоб позбавити Росію перемоги в її агресивній війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема збільшення поставок боєприпасів, безпілотників і засобів ППО для Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лідери з нетерпінням чекають на майбутню зустріч Європейського політичного співтовариства, яка відбудеться у Великій Британії, і зобов'язалися працювати разом для проведення успішного саміту, який вирішуватиме низку спільних європейських пріоритетів, включно із захистом України, розвитком співробітництва у сфері штучного інтелекту та спільними зусиллями у боротьбі з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.

Теги: #україна #британія #франція #ппо

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