Додаткові системи ППО нададуть змогу Україні посилити захист енергооб'єктів - глава Міненерго на зустрічі з конгресменами США

Додаткові системи протиповітряної оборони нададуть змогу Україні посилити захист енергооб'єктів, вважає міністр енергетики Герман Галущенко.

"Найнадійніший захист об'єктів енергетики можуть забезпечити системи ППО", - сказав Галущенко, слова якого наводяться в релізі міністерства за результатами зустрічі з двопартійною і двопалатною делегацією Конгресу США.

Як зазначається в релізі, до складу делегації увійшли сенатор від Республіканської партії Джонні Ернст, члени Палати представників від Демократичної партії Вайлі Нікел, Том Своззі, Майкл Квіглі та від Республіканської партії Ешлі Гінсон і Чак Едвардс, які перебували в Україні з візитом.

Міністр зазначив, що Росія посилила атаки і продовжує використовувати свій арсенал, щоб залишити Україну без світла, а після останніх ворожих атак найбільших руйнувань зазнали об'єкти тепло-, гідрогенерації та підстанції оператора системи передачі.

Зі свого боку, конгресмени наголосили, що й надалі підтримуватимуть Україну і, зокрема, працюватимуть над консолідацією її підтримки після повернення до США.