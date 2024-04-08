Події

12:03 08.04.2024

Кулеба і Камерон узгодили наступні кроки з пошуку для України додаткових систем ППО, насамперед Patriot

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Кулеба і Камерон узгодили наступні кроки з пошуку для України додаткових систем ППО, насамперед Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба погодив із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном наступні кроки з пошуку і доставки в Україну додаткових систем протиповітряної оборони, насамперед ЗРК Patriot.

"Я поговорив із Девідом Камероном. У продовження наших обговорень у штаб-квартирі НАТО минулого тижня ми узгодили наступні кроки з пошуку і доставки в Україну додаткових систем ППО, насамперед Patriot. Я ціную активний підхід Девіда, спрямований на досягнення мети", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Теги: #кемерон #кулеба

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