Кулеба і Камерон узгодили наступні кроки з пошуку для України додаткових систем ППО, насамперед Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба погодив із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном наступні кроки з пошуку і доставки в Україну додаткових систем протиповітряної оборони, насамперед ЗРК Patriot.

"Я поговорив із Девідом Камероном. У продовження наших обговорень у штаб-квартирі НАТО минулого тижня ми узгодили наступні кроки з пошуку і доставки в Україну додаткових систем ППО, насамперед Patriot. Я ціную активний підхід Девіда, спрямований на досягнення мети", - написав Кулеба в соцмережі Х.