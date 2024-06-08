Порошенко відреагував на провокацію проти Девіда Кемерона: спланована операція російських спецслужб, щоб підірвати підтримку України

Спланована операція російських спецслужб – так відреагував пʼятий Президент Петро Порошенко провокацію проти міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона. Порошенко наголосив: мета кремля – підірвати західну коаліцію на підтримку України.

"Хотів би розчарувати всіх тих, хто вважає, що активізація пранкерів та їхніх дзвінків європейським лідерам є звичайним розіграшем. Йдеться про сплановану операцію російських спецслужб, які не зупиняться ні перед чим у своїй спробі посіяти розбрат і недовіру серед наших друзів і союзників", – пише пʼятий президент.

"Росія веде війну не лише з Україною, а й з усією Обʼєднаною Європою та цивілізованим світом. Цинічну гібридну війну без правил. Фейки, цькування, брехня і маніпуляції – це їх типові методи. І ними не гребують", – констатує лідер партії "Європейська солідарність".

"Протиставити цьому маємо нашу єдність, солідарність і довіру. Спільну координацію і роботу заради спільної перемоги, миру і світової безпеки. Здолати це зло можемо лише разом", – переконаний Петро Порошенко.