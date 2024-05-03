Події

12:47 03.05.2024

Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори щодо 100-річного партнерства між Україною та Великою Британією

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Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори щодо 100-річного партнерства між Україною та Великою Британією
Фото: посольство Великої Британії в Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства - нової угоди, що побудує міцні зв'язки між двома країнами в усьому спектрі відносин.

"Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства - нової угоди, яка побудує міцні зв'язки між нашими двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки й технологій, освіти, культури та багато іншого", - йдеться у повідомленні посольства Великої Британії у фейсбуці.

Глава МЗС віддав належне стійкості українців перед обличчям російських атак і зазначив, що ця війна - виклик для всього нашого покоління, і Україна не може боротися з нею сама.

"Ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги", - сказав він.

Також під час візиту до Києва Кемерон підтвердив надання £36 млн допомоги для енергетичної інфраструктури України, включно з £20 млн екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще £16 млн - для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.

Теги: #київ #візит #кемерон

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