Кулеба після переговорів з Кемероном: Очікуємо значного прогресу в питанні заморожених російських активів цього року

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив у Брюсселі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном питання використання заморожених російських активів і посилення української протиповітряної оборони.

"Я зустрівся з Девідом Кемероном, щоб подякувати Великій Британії за її незмінну підтримку України. Я високо ціную готовність Великої Британії домагатися ухвалення найамбітнішого рішення G7 щодо заморожених російських активів. Ми очікуємо значного прогресу в цьому питанні цього року й закликаємо всіх партнерів знайти достатню політичну волю", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Міністри також скоординували кроки з прискорення рішень третіх сторін щодо надання Україні додаткових систем ППО, включно з Patriots.