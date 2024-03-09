Велика Британія запропонувала Німеччині обміняти ракети Taurus на Storm Shadow

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині альтернативу для можливих поставок крилатих ракет Taurus в Україну. Згідно з його планом Німеччина передасть Taurus Великій Британії, а Лондон у відповідь передасть Україні додаткові Storm Shadow, розповів Кемерон в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

Кемерон назвав свою пропозицію "кільцевим обміном", проте відмовився розкривати деталі.

"Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього питання, як і з усіх інших, щоб допомогти Україні", - сказав він.

Міністр також відкинув побоювання, що передання крилатих ракет може призвести до ескалації.

"Цілком можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не призводитиме до ескалації", - зазначив він, наголосивши, що Велика Британія довіряє Україні.