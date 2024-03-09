Події

15:28 09.03.2024

Велика Британія запропонувала Німеччині обміняти ракети Taurus на Storm Shadow

1 хв читати
Велика Британія запропонувала Німеччині обміняти ракети Taurus на Storm Shadow

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині альтернативу для можливих поставок крилатих ракет Taurus в Україну. Згідно з його планом Німеччина передасть Taurus Великій Британії, а Лондон у відповідь передасть Україні додаткові Storm Shadow, розповів Кемерон в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

Кемерон назвав свою пропозицію "кільцевим обміном", проте відмовився розкривати деталі.

"Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього питання, як і з усіх інших, щоб допомогти Україні", - сказав він.

Міністр також відкинув побоювання, що передання крилатих ракет може призвести до ескалації.

"Цілком можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не призводитиме до ескалації", - зазначив він, наголосивши, що Велика Британія довіряє Україні. 

Теги: #кемерон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:25 17.01.2024
Кемерон у Давосі підтвердить підтримку України та закличе до безпеки й стабільності на Близькому Сході - уряд Британії

Кемерон у Давосі підтвердить підтримку України та закличе до безпеки й стабільності на Близькому Сході - уряд Британії

14:22 16.11.2023
Кулеба і Кемерон в Одесі: Велика Британія вражена успіхами України в Чорному морі й збільшуватиме підтримку

Кулеба і Кемерон в Одесі: Велика Британія вражена успіхами України в Чорному морі й збільшуватиме підтримку

10:49 16.11.2023
Шмигаль обговорив із Кемероном військову, фінансову, санкційну підтримку, конфіскацію заморожених російських активів

Шмигаль обговорив із Кемероном військову, фінансову, санкційну підтримку, конфіскацію заморожених російських активів

10:15 16.11.2023
Кулеба після переговорів із Кемероном: Велика Британія підтверджує прихильність постачанню зброї в Україну та спільному виробництву

Кулеба після переговорів із Кемероном: Велика Британія підтверджує прихильність постачанню зброї в Україну та спільному виробництву

09:42 16.11.2023
Зеленський зустрівся в Києві з главою МЗС Великої Британії Кемероном

Зеленський зустрівся в Києві з главою МЗС Великої Британії Кемероном

07:21 19.03.2022
Експрем'єр Британії везе допомогу українським біженцям

Експрем'єр Британії везе допомогу українським біженцям

17:36 29.03.2017
Кемерон про ситуацію в Україні: Корупція - це пухлина, що вбиває країну

Кемерон про ситуацію в Україні: Корупція - це пухлина, що вбиває країну

18:20 11.07.2016
Терезу Мей до вечора середи призначать прем'єром Великобританії - Кемерон

Терезу Мей до вечора середи призначать прем'єром Великобританії - Кемерон

16:08 28.06.2016
Лондон розраховує на продовження плідної співпраці з країнами ЄС - Кемерон

Лондон розраховує на продовження плідної співпраці з країнами ЄС - Кемерон

11:09 24.06.2016
До переговорів щодо виходу Британії з ЄС будуть залучені уряди Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії

До переговорів щодо виходу Британії з ЄС будуть залучені уряди Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польські фермери планують тимчасово розблокувати пункт пропуску "Краковець" - Держприкордонслужба України

Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним, написав рапорт про звільнення з військової служби - ЗМІ

Ракета Х-31, випущена РФ вранці по Одеській області, влучила в поле - Сили оборони півдня

ППО знищила 12 із 15 "шахедів"

Росіяни за добу втратили понад 850 осіб

ОСТАННЄ

Під час війни навіть більше, ніж під час миру, ми повинні пам'ятати, що культура має значення – Зеленський

У Подільську затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця - поліція

Названі лауреати Шевченківської премії–2024

Окупанти на Таврійському напрямку втратили 346 осіб особового складу та 61 одиницю техніки - Тарнавський

Наступне засідання групи "Рамштайн" відбудеться 19 березня

У Чорному морі вже 4 дні не чергують російські кораблі - Сили оборони півдня України

Польські фермери планують тимчасово розблокувати пункт пропуску "Краковець" - Держприкордонслужба України

Нафтопереробні потужності РФ скоротилися внаслідок українських атак - британська розвідка

Російські окупанти обстріляли Часів Яр, загинула людина - ОВА

В Україні найближчої доби без опадів, температура в більшості областей вище нуля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА