Кемерон у Давосі підтвердить підтримку України та закличе до безпеки й стабільності на Близькому Сході - уряд Британії

Міністр закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії і лорд Девід Кемерон має намір підтвердити підтримку України та закликати до безпеки й стабільності в країнах Близького Сходу під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляється на сайті британського уряду в середу.

Зокрема, він має намір закликати світових лідерів до активніших дій у спробі мобілізувати міжнародну підтримку й співпрацю у розв’язанні найбільших світових проблем, зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"У моїй бесіді з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою я чітко дам зрозуміти, що Велика Британія продовжуватиме твердо підтримувати Україну, тому вона не лише виграє війну, а й вийде з неї сильною, суверенною і вільною країною. Україна відстоює правила, які забезпечують безпеку всіх нас. Саме тому Велика Британія надала Україні майже 12 мільярдів фунтів стерлінгів. Ми будемо з ними стільки, скільки буде потрібно для досягнення перемоги", - сказав Кемерон.