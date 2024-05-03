Події

12:02 03.05.2024

Глава МЗС Великої Британії відвідав Львів

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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон уранці в п'ятницю, 3 травня, перебуває з візитом у Львові, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Заяви про використання британської зброї по території агресора та наші розмови надають впевненості. Тепер пан міністр має своє власне дерево у Львові, а отже, поважну причину, щоб ще не раз повернутися до України з добрими новинами. Робінію висадили одразу поруч біля дерева ще одного доброго друга України, професора Снайдера", - написав Садовий у телеграм-каналі.

 

Теги: #львів #кемерон

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