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09:27 08.04.2024

Петиція до Кабміну щодо створення у структурі Нацполіції підрозділу Зоополіції набрала 25 тис. голосів

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Петиція до Кабміну щодо створення у структурі Нацполіції підрозділу Зоополіції набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету Міністрів України із закликом створити в структурі Національної поліції підрозділ Зоополіції набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 6 березня і станом на 7 квітня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Ми просимо Кабінет Міністрів доручити Міністерству внутрішніх справ України створити в структурі Національної поліції України підрозділ зоополіції, та розробити нормативно-правову базу для його діяльності, затвердивши відповідне Положення та наділивши зоополіцію відповідними повноваженнями", - ідеться в тексті петиції.

Автори петиції вважають, що на сьогодні Нацполіція не реагує належним чином на кримінальні та адміністративні правопорушення у сфері поводження з тваринами, а поліцейські не володіють спеціальними знаннями, необхідними для складання адмінпротоколів.

Теги: #петиція #зоополіція

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