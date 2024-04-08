Кодекс для проєктування харчоблоків у закладах освіти набуває чинності з 1 травня

Кодекс усталеної практики для проєктування харчоблоків у закладах освіти набуває чинності з 1 травня 2024 року, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"У березні 2024 року було ухвалено Кодекс усталеної практики 4:2024 "Настанова з проєктування при будівництві приміщень харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відповідно до моделей організації харчування". Цей Кодекс набирає чинності з 1 травня 2024 року", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що Кодекс визначає загальні підходи до проєктування приміщень для організації харчування відповідно до Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

"Затвердження Кодексу - важливий крок для реалізації реформи шкільного харчування, оскільки він є інструментом виконання пункту 11 стратегічної цілі №2 реформи щодо відновлення та модернізації харчоблоків із застосуванням новітніх технологій, підвищенням енергоефективності та дотриманням принципів Hazard Analysis and Critical Control Poin", - зазначено в повідомленні.