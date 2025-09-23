Оприлюднена концепція Містобудівного кодексу України

Оприлюднена перша версія концепції Містобудівного кодексу України, пропозиції та зауваження до неї збираються до 1 жовтня, повідомляється на сторінці проєкту.

"Час для кодифікації містобудівного законодавства прийшов. На це вказує частота та численність точкових змін до законів, множинність містобудівного законодавства, численні прогалини і неточності, а головне — це пошук нового суспільного договору, передумовою якого є потужний запит на справедливість українського суспільства, адже так, як раніше, вже точно не буде", - зазначається у релізі.

Загалом, Концепція містить пропозиції з врегулювання проблемних питань, виявлених Робочою групою, в сферах: просторове планування, проєктування, будівництво, експлуатація, ліквідація обʼєктів нерухомості, землеустрій на урбанізованих територіях, вишукувальна діяльність, реставрація, екологія, благоустрій, памʼяткоохоронна діяльність, археологія, освіта, наука, професійна атестація, житлове будівництво, ціноутворення, страхування, публічні закупівлі, фінансування, компенсаторне забезпечення, транспорт, цивільний захист. Цифровізація пронизує всі ці напрямки реформ.

Перед Україною стоїть великий виклик повоєнної відбудови, адже Україна втратила величезну кількість житла (близько 13% за даними RDNA4), більшість агломерацій розташовані на окупованих територіях, в країні брак фахівців через евакуацію та службу в Збройних Силах України, спостерігається демографічна криза.

Принцип відбудови "краще, ніж було", вироблений на конференції в Лугано, реалізується в Концепції в цивілізованих процедурах і зрозумілих правилах, а також в нових підходах до просторового планування, економічних гарантіях незалежності вільних професій, циркулярній економіці та екологічних вимогах. Нові правила, що будуть встановлені Містобудівним кодексом, дозволять планувати і будувати "краще, ніж було" не тільки в процесах відбудови, а й при "звичайному" будівництві.

Головний принцип, який пронизує заходи, запропоновані Концепцією, є "людиноцентричність", а також баланс інтересів субʼєктів містобудування та формування відкритого ринку вільних людей. Концепцією закладені основні підходи до формування політик, які викладені у Європейській хартії регіонального/просторового планування, Європейській хартії місцевого самоврядування, Ляйпцизькій хартії сталого розвитку міст, Новій програмі розвитку міст, а також у кращих європейських та американських практиках, з якими Робочу групу ознайомили 11 іноземних експертів з дев'яти країн світу.

У Концепції також прописаний вільний розвиток конкуренції — посилення конкурсної практики, захист авторського права, страхування професійних ризиків, розвиток саморегулівних організацій в сфері містобудування. Це збалансовує відповідальність фахівців, встановлену законодавством.

Пропонується гнучкий підхід до формування документації з просторового планування, запроваджується поняття і процедури для всього життєвого циклу обʼєкту, механізми відродження архітектурної реставрації задля збереження культурної спадщини та реставрації понівечених і зруйнованих памʼяток внаслідок російської агресії.

"Концепція Містобудівного кодексу — це комплексний системний перегляд норм права, які регулюють сферу містобудування та суміжні сфери, які впливають на неї, а також економічні механізми для реалізації головних напрямків змін. Це — кодекс-реформа, якої потребують українці", — зазначено у релізі.

Як повідомлялось, Робочу групу з розробки кодексу при комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування було створено 22 березня 2023 року. В рамках підготовки Концепції був застосований принцип формування державної політики "знизу догори", реалізований шляхом опрацювання матеріалів зустрічей членів Робочої групи. Загалом було проведено 34 засідання великої Робочої групи та 42 засідання підгруп, а також близько 30 експертних інтервʼю.

Концепція створена за підтримки проєкту "Інтегрований розвиток міст-ІІ" Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, проєкту USAID-HOVERLA та Офісу ООН-Хабітат в Україні а також нашого партнера ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив".

Посилання на виконавче резюме Концепції (укр):

