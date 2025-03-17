Міндовкілля, державні установи і ГО об’єднають зусилля для розробки нового Лісового кодексу

Представники Міндовкілля, парламентського комітету і ДП "Ліси України" спільно з громадськими організаціями та науковими установами увійдуть до робочої групи для розробки нового Лісового кодексу.

"Сучасні глобальні тенденції вимагають запровадження ефективних і прозорих механізмів управління природними ресурсами. Одним із головних викликів є приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема до Регламенту Європейського Союзу щодо знеліснення та деградації лісів (EUDR), який було прийнято 31 травня 2023 року та який вступить у дію 30 грудня 2025 року", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Цей регламент встановлює суворі вимоги до простежуваності продукції лісового господарства та її відповідності екологічним стандартам. "Для українських підприємств це означає необхідність впровадження систем геолокації та належної перевірки походження деревини на всіх етапах ланцюга постачання, що сприятиме підвищенню довіри з боку європейських партнерів і відкриє нові можливості для експорту", - зазначається в повідомленні.

Нові підходи також вимагають оновлення нормативно-правової бази. Наразі стоїть питання розробки нового Лісового кодексу. До робочої групи для його розробки увійдуть представники Міндовкілля, парламентського комітету, ДП "Ліси України", громадських організацій, наукових установ та інші стейкхолдери. Як зазначив заступник міністра Олександр Семенець, співпраця з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO) також допоможе ефективно організувати роботу над створенням документа, залучити якомога більше компетентних учасників.

"Основним завданням групи буде робота над створенням концепції нового Лісового кодексу України, який врахує принципи сталого лісокористування, посилить контроль над лісовою галуззю та сприятиме інтеграції України в європейську екологічну політику", - йдеться у повідомленні.

Серед першочергових завдань робочої групи передбачено уніфікацію термінології відповідно до стандартів ЄС, що сприятиме узгодженню національної політики з європейськими нормами. Також планується удосконалити механізми розроблення та погодження матеріалів лісовпорядкування з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін, що дозволить забезпечити збалансоване використання лісових ресурсів.

Окрему увагу буде приділено визначенню ефективних механізмів державного нагляду та контролю, які сприятимуть збереженню лісів і запобіганню незаконній вирубці. Крім того, робоча група працюватиме над гармонізацією національного законодавства з європейськими стандартами, зокрема у контексті впровадження Регламенту EUDR.