В Україні розпочнуть розробку Містобудівного кодексу – Шуляк

В Україні розпочнуть розробку Містобудівного кодексу, план-графік може бути затверджено вже у березні, повідомила народний депутат, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"З початку 2023 року Спілка архітекторів України, Асоціація міст, рух "Чесно" активно пропонують повернутися до питання створення Містобудівного кодексу. Тому, 21 лютого, під час засідання комітету держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування було вирішено надати народному депутату Ганні Бондар можливість очолити роботу із написання документа. Сподіваюся, що у березні на засіданні комітету ми зможемо затвердити відповідний план-графік роботи", – повідомила Шуляк на фейсбук-сторінці в понеділок.

За її словами, розробка та обговорення кодексу може тривати до двох років. Нардеп також запросила зацікавлені сторони долучитися до розробки документа.