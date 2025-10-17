Інтерфакс-Україна
Інвестиції
18:27 17.10.2025

KAN Development інвестував $120 млн у будівництво навчальних закладів під час війни

1 хв читати
KAN Development інвестував $120 млн у будівництво навчальних закладів під час війни

KAN Development інвестував $120 млн в освіту та будівництво навчальних закладів під час війни, повідомив засновник компанії Ігор Ніконов.

"Ми в KAN Development віримо в майбутнє і будуємо його сьогодні. Створюємо самодостатні екосистеми з усім необхідним: робота, навчання, спорт, медицина, безпека. У період війни інвестували $120 млн в освіту для дітей, будуємо школи нового рівня", – розповів Ніконов в Facebook за підсумками участі в Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ).

Як повідомлялося, KAN Development інвестує $80 млн у будівництво школи у ЖК "Республіка" і школи на вул. Маккейна в Києві. Сумарно навчальні заклади розраховані на 2 тис. учнів.

У вересні 2024 року також запрацював архітектурно-інженерний колегіум "А+" на території житлового кварталу "Файна Таун" в столиці. Він став 15-м навчальним закладом мережі "А+".

KAN Development створена 2001 року. В портфелі компанії – Ocean Plaza, Respublika Park, Tetris Hall, Central Park, Comfort Town, "Файна Таун", Respublika, IQ Business Center і 101 Tower. За більше ніж 20 років роботи на ринку KAN Development створив понад 3 млн кв. м житлової, торговельної та комерційної нерухомості. Компанія також активно розвиває власну мережу освітніх закладів "А+".

Теги: #навчальні_заклади #kan_development #інвестиції #будівництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:09 16.10.2025
Група "Текстиль-Контакт" за роки війни інвестувала у розвиток близько $14,5 млн – власник

Група "Текстиль-Контакт" за роки війни інвестувала у розвиток близько $14,5 млн – власник

19:09 16.10.2025
Glovo за 7 років в Україні інвестував понад EUR160 млн, в 2025 інвестує EUR25 млн – гендиректорка в Україні

Glovo за 7 років в Україні інвестував понад EUR160 млн, в 2025 інвестує EUR25 млн – гендиректорка в Україні

23:02 15.10.2025
"Метінвест" консолідує свої проекти задля відновлення ринку сталі за рахунок внутрішніх та міжнародних інвестицій – CEO

"Метінвест" консолідує свої проекти задля відновлення ринку сталі за рахунок внутрішніх та міжнародних інвестицій – CEO

14:08 15.10.2025
Нафта і газ є найперспективнiшими для реалізації угоди про надра з США та залучення великих інвестицій – ексглава "Нафтогазу" Коболєв

Нафта і газ є найперспективнiшими для реалізації угоди про надра з США та залучення великих інвестицій – ексглава "Нафтогазу" Коболєв

09:42 15.10.2025
Інвестфонд SEAF розпочинає проєкти з підтримки бізнесу у Львові – мер

Інвестфонд SEAF розпочинає проєкти з підтримки бізнесу у Львові – мер

01:48 15.10.2025
Перша черга проєктів Американсько-українського інвестфонду вже формується - Свириденко

Перша черга проєктів Американсько-українського інвестфонду вже формується - Свириденко

14:23 14.10.2025
NOVUS інвестував 385 млн грн в енергонезалежність мережі

NOVUS інвестував 385 млн грн в енергонезалежність мережі

05:36 11.10.2025
Компанія Sigma+ планує залучити $200 млн на українські проєкти нерухомості у 2026 році

Компанія Sigma+ планує залучити $200 млн на українські проєкти нерухомості у 2026 році

15:43 10.10.2025
Собівартість будівництва житла в Україні виросла в середньому на 18% з початку року – забудовники

Собівартість будівництва житла в Україні виросла в середньому на 18% з початку року – забудовники

13:17 09.10.2025
Рада дозволила Держспецслужбі транспорту будувати військові та спецоб’єкти

Рада дозволила Держспецслужбі транспорту будувати військові та спецоб’єкти

ВАЖЛИВЕ

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

Інвестиції в Україну потребують безпеки, необхідне довготривале мирне врегулювання – Келлог

Інтерес інвесторів до України є, але він поки що не транслюється в гроші – директорка ЄБА

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

ОСТАННЄ

Люди готові інвестувати кошти у зрозумілі фінансові інструменти накопичення - Улютін

Стефанчук: 0,25% ВВП кожної європейської держави на оборону України — це інвестиція в безпеку регіону

Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

Соболев: У рамках реформи управління публічними інвестиціями створено понад 1 тис. місцевих інвестрад

“Мономах” повідомив про триваючі інформаційні атаки, компанія запевняє у відсутності зв’язків із РФ

Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

Єврокомісія інвестує EUR7 млн у розвиток і стійкість української культури через програму "Креативна Європа"

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

ДТЕК за 8 міс.-2025 інвестував у вуглевидобуток майже 5 млрд грн

"Метінвест" спрямував 9,72 млрд грн в Україну з початку війни, є найбільшим експортером і будує енергостанції - СЕО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА