KAN Development інвестував $120 млн у будівництво навчальних закладів під час війни

KAN Development інвестував $120 млн в освіту та будівництво навчальних закладів під час війни, повідомив засновник компанії Ігор Ніконов.

"Ми в KAN Development віримо в майбутнє і будуємо його сьогодні. Створюємо самодостатні екосистеми з усім необхідним: робота, навчання, спорт, медицина, безпека. У період війни інвестували $120 млн в освіту для дітей, будуємо школи нового рівня", – розповів Ніконов в Facebook за підсумками участі в Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ).

Як повідомлялося, KAN Development інвестує $80 млн у будівництво школи у ЖК "Республіка" і школи на вул. Маккейна в Києві. Сумарно навчальні заклади розраховані на 2 тис. учнів.

У вересні 2024 року також запрацював архітектурно-інженерний колегіум "А+" на території житлового кварталу "Файна Таун" в столиці. Він став 15-м навчальним закладом мережі "А+".

KAN Development створена 2001 року. В портфелі компанії – Ocean Plaza, Respublika Park, Tetris Hall, Central Park, Comfort Town, "Файна Таун", Respublika, IQ Business Center і 101 Tower. За більше ніж 20 років роботи на ринку KAN Development створив понад 3 млн кв. м житлової, торговельної та комерційної нерухомості. Компанія також активно розвиває власну мережу освітніх закладів "А+".