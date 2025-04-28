У 2024 році зафіксовано 4,7 тис. нещасних випадків під час освітнього процесу, зокрема 11 - з летальними наслідками

У 2024 році зафіксовано 4688 нещасних випадків зі здобувачами освіти під час освітнього процесу, зокрема одинадцять випадків зі смертельними наслідками, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"За оперативною інформацією органів управління освітою обласних, Київської міської військових (державних) адміністрацій, закладів вищої та фахової передвищої освіти комунальної та державної форми власності, що належать до сфери управління МОН , обласних Київської міської військових (державних) адміністрацій та місцевого самоврядування у 2024 році серед здобувачів освіти та працівників закладів освіти обліковано 4688 нещасних випадків із здобувачами освіти під час освітнього процесу, у тому числі 11 випадків із смертельними наслідками", - йдеться у звіті Міністерства освіти і науки про стан травматизму серед здобувачів освіти та працівників закладів освіти за 2024 рік.

Зазначається, що також зафіксовано 384 нещасних випадків невиробничого травматизму зі смертельними наслідками, що трапилися зі здобувачами освіти в побуті, зокрема 26 дитей загинули внаслідок терористичних дій РФ.

Окрім того, обліковано 141 нещасних випадків/гострих професійних захворювань на виробництві серед працівників закладів освіти, підприємств, установ та організацій, зокрема 6 випадків зі смертельними наслідками.

Найбільшу кількість нещасних випадків, що сталися зі здобувачами освіти під час освітнього процесу у 2024 році, зареєстровано в наступних областях: Чернігівська - 154 випадки, Сумська - 60 випадків, Житомирська - 320 випадів, Хмельницька - 376 випадків, Одеська - 153 випадки, Вінницька - 322 випадки, Черкаська - 223 випадки і Київ - 637 випадків.

"За узагальненою статистичною інформацією у 2024 році нещасні випадки із здобувачами освітипід час освітнього процесу, що відбуваються під час перерв та занять із фізкультури та рухливих ігор, є причиною 76,7% всіх дитячих травм у закладах освіти", - йдеться у звіті.

Згідно зі звітом, за період 2020-2024 років під час освітнього процесу було обліковано 21,854 тис. травмованих здобувачів освіти, зокрема 33 випадки зі смертельними наслідками: за 2020 рік – 5 434 травмованих, за 2021 рік – 6 470, за 2022 рік – 1 383, за 2023 рік – 3 879 та за 2024 рік - 4 688 травмованих здобувачів освіти.