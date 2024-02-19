У Київській області вже відновили 198 навчальних закладів

На Київщині вже відновили повністю або частково 198 навчальних закладів, повідомив у неділю голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Втрати освіти Київщини через повномасштабне вторгнення чималі - зруйновано та пошкоджено 244 школи, садочки, заклади позашкільної та профтехосвіти. Наразі вже відновили повністю або частково - 198 об'єктів. Серед них 122 школи та 71 садочок", - написав Кравенко у "Фейсбук".

За його словами, у Київській області планують відновити ще 15 дитячих садків. У 9 дитсадках уже тривають роботи. Зокрема, у Бучанській, Ірпінській, Бородянській, Броварській та інших громадах.

Кравченко додав, що "28 навчальних закладів плануємо відновити в таких громадах, як Баришівська, Великодимерська, Гостомельська, Макарівська, Калитянська, Бучанська, Білогородська, Гатненська, Вишнева, Дмитрівська, Боярська, Іванківська".

Крім того, в області тривають роботи з облаштування укриттів. Наразі їх будують у 18 школах і дитячих садках. У 26 навчальних закладах тривають ремонти сховищ. На більшості об'єктів готовність становить понад 80%.

На Київщині також встановили модульні укриття в 14 навчальних закладах, ще в 6 - такі укриття з'являться найближчим часом. Загалом у школах і садочках на сьогодні облаштовано понад 1,2 тис. укриттів.

"Війна не привід ставити на паузу навчання та розвиток наших дітей. Доступна, якісна і головне безпечна освіта - те, над чим працюємо з перших днів деокупації Київщини. Фінансуємо роботи коштом бюджетів різних рівнів, коштів європейських донорів та благодійних організацій", - наголосив Руслан Кравченко.

Раніше повідомлялося, що загалом унаслідок повномасштабного вторгнення в регіоні зруйновано понад 29 тис. об'єктів, відновлено майже 17 тис.