Трамп пригрозив навчальним закладам припиненням фінансування за студентські протести

Президент США Дональд Трамп погрожує припиняти фінансування навчальних закладів, у яких відбуватимуться студентські протести. Про це він написав в соцмережі Truth Social у вівторок.

"Будь-яке федеральне фінансування буде припинено для будь-якого коледжу, школи чи університету, який дозволяє незаконні протести. Агітатори будуть ув'язнені/або назавжди відправлені назад до країни, з якої вони прибули. Американських студентів виключать назавжди або, залежно від злочину, заарештовують", - написав Трамп.