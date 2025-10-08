Інтерфакс-Україна
Події
17:41 08.10.2025

Навчальні заклади Одеси з четверга повертаються до очного навчання – міськрада

1 хв читати
Навчальні заклади Одеси з четверга повертаються до очного навчання – міськрада

За рішенням міської Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) з четверга навчальні заклади Одеси повертаються до очного навчання, повідомила міська рада у середу.

"За рішенням міської Комісії ТЕБ і НС в Одесі вихованці дитячих садків та школярі від завтра повертаються до очного навчання", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

До заочної форми навчальні заходи переходили через прогнозовану негоду в Одесі та області на 8-9 жовтня.

Як повідомлялося, внаслідок зливи 30 вересня в Одесі загинули 10 людей, серед них дитина, багато людей залишилися без майна, було суттєво пошкоджене обладнання, необхідне для проходження опалювального сезону. По допомогу звернулися понад тисяча містян через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та шкоду майну. У місті було пошкоджено близько 300 приватних і приблизно 400 багатоквартирних будинків.

Теги: #навчальні_заклади #одеса #навчання #міськрада

