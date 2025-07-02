Кабмін розподілив 196 млн грн на створення освітніх просторів і модернізацію шкільних харчоблоків - Шмигаль

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Кабінет міністрів розподілив 196 млн грн на створення освітніх просторів і модернізацію шкільних харчоблоків, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні на порядку денному маємо низку важливих рішень у двох пріоритетних для нас сферах. По-перше — це освіта. Продовжуємо створювати сучасні освітні простори. Для цього серед громад вже розподілили понад 488 млн грн так званої STEM-субвенції. Тепер розподіляємо ще понад 11 млн грн для шкіл Дніпровщини та Черкащини", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у середу.

Крім того, прем'єр повідомив, що уряд 185 млн грн на модернізацію шкільних харчоблоків для шкіл 12 регіонів.

"Загалом у поточному році для цього в державному бюджеті передбачили 960 млн грн", - додав він.